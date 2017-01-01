Стала відома московська адреса, куди «здали» операції всіх клієнтів Приватбанку

Дані клієнтів банку були передані країні-агресору співробітниками детективної компанії Kroll, - нардеп

Народний депутат Віталій Купрій звернувся до в.о. голови Нацбанку Смолія і в.о. глави ПриватБанку Пахачук з вимогою пояснити, як всі особисті дані приватних клієнтів ПриватБанку виявилися передані на сервера, зареєстровані в Москві по вул. Троїцька, 13. У своєму зверненні депутат вказує, що дані клієнтів банку були передані країні-агресору



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Дані клієнтів банку були передані країні-агресору співробітниками детективної компанії Kroll, - нардеп

Народний депутат Віталій Купрій звернувся до в.о. голови Нацбанку Смолія і в.о. глави ПриватБанку Пахачук з вимогою пояснити, як всі особисті дані приватних клієнтів ПриватБанку виявилися передані на сервера, зареєстровані в Москві по вул. Троїцька, 13.

У своєму зверненні депутат вказує, що дані клієнтів банку були передані країні-агресору співробітниками детективної компанії Kroll, найнятої Нацбанком для пошуку інформації про інсайдерські кредити колишніх акціонерів банку.

Оскільки даний аудит стосувався юридичних осіб та компаній, викликає сумнів законність передачі даних про приватних клієнтів аудитору, а також причини, за якими ці дані були «перекачані» в Росію.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ були опубліковані скрін-шоти вересневого листування співробітників департаменту ІТ-безпеки ПриватБанку, в яких ті обговорюють витік даних всіх клієнтів системи Приват24 на невстановлені сервери в РФ.

Реагуючи на ці повідомлення, прес-служба ПриватБанку заявила, що дії з передачі даних на зовнішні сервери були санкціоновані, і стосувалися аудиту операцій пов'язаних осіб в ПриватБанку, який проводить компанія Kroll.

Екс-корпоративний секретар ПриватБанку Вікторія в своїй соцмережі пояснила можливі причини перетікання даних про клієнтів ПриватБанку на сервери в Росію тим, що аудит здійснюють співробітники московського офісу компанії Kroll.

Раніше повідомлялося про слідство, яке Генпрокуратура веде у справі про витік інформації з ПриватБанку, «яку здійснили уповноважені особи або співробітники банку».