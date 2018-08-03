Стало відомо, коли Google випустить нову операційну систему Android P
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Розсилка
Android P, ймовірно, стане одним з найбільш знакових оновлень мобільної ОС від Google
Відповідний пост з’явився на сторінці Евана Бласса в Twitter.
Джерела Бласса найчастіше виявляються праві, забезпечуючи його найактуальнішою та точною інформацією, тож з великою ймовірністю 20 числа ми таки зможемо побачити презентацію нової операційки.
2 серпня 2018 р.
Android P, ймовірно, стане одним з найбільш знакових оновлень мобільної ОС від Google. Крім поліпшень продуктивності та оптимізації, вона запропонує користувачам вдосконалений інтерфейс, можливість ручної активації темної теми і вбудований контролер активності.
Нагадаємо: реліз Android O в минулому році відбувся 21 серпня. Тоді Google теж випустила оновлену ОС, представивши для неї апаратну оболонку тільки восени.
Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.
Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.