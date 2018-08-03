Стало відомо, коли Google випустить нову операційну систему Android P

Android P, ймовірно, стане одним з найбільш знакових оновлень мобільної ОС від Google

Відомий інсайдер опублікував на своїй сторінці в Twitter повідомлення з датою, стилізованою під позначення нової версії Android, латинською літерою P: реліз відбудеться вже 20 серпня.

Відповідний пост з’явився на сторінці Евана Бласса в Twitter.

Джерела Бласса найчастіше виявляються праві, забезпечуючи його найактуальнішою та точною інформацією, тож з великою ймовірністю 20 числа ми таки зможемо побачити презентацію нової операційки.

Android P, ймовірно, стане одним з найбільш знакових оновлень мобільної ОС від Google. Крім поліпшень продуктивності та оптимізації, вона запропонує користувачам вдосконалений інтерфейс, можливість ручної активації темної теми і вбудований контролер активності.

Нагадаємо: реліз Android O в минулому році відбувся 21 серпня. Тоді Google теж випустила оновлену ОС, представивши для неї апаратну оболонку тільки восени.