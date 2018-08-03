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    Стало відомо, коли Google випустить нову операційну систему Android P

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    Google випустить нову операційну систему Android P - Стало відомо, коли Google випустить нову операційну систему Android P
    Google випустить нову операційну систему Android P

    Android P, ймовірно, стане одним з найбільш знакових оновлень мобільної ОС від Google

    Відомий інсайдер опублікував на своїй сторінці в Twitter повідомлення з датою, стилізованою під позначення нової версії Android, латинською літерою P: реліз відбудеться вже 20 серпня.

    Відповідний пост з’явився на сторінці Евана Бласса в Twitter.

    Джерела Бласса найчастіше виявляються праві, забезпечуючи його найактуальнішою та точною інформацією, тож з великою ймовірністю 20 числа ми таки зможемо побачити презентацію нової операційки.

    Android P, ймовірно, стане одним з найбільш знакових оновлень мобільної ОС від Google. Крім поліпшень продуктивності та оптимізації, вона запропонує користувачам вдосконалений інтерфейс, можливість ручної активації темної теми і вбудований контролер активності.

    Нагадаємо: реліз Android O в минулому році відбувся 21 серпня. Тоді Google теж випустила оновлену ОС, представивши для неї апаратну оболонку тільки восени.

    Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

    Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.

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