Стало відомо, скільки міністр цифрової трансформації заробив за три місяці



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За три місяці роботи Михайло Федоров фактично отримав 110 тис. грн

Федоров фактично отримав 110 тис. грн заробітної плати за три місяці

З вересня по листопад віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав понад 110 тис. грн заробітної плати. Про це УНН повідомили у Секретаріаті Кабміну у відповідь на запит.

Так, нарахована заробітна плата Михайла Федорова з 30 серпня по 30 вересня складала 52,628 тис. грн, до якої входить посадовий оклад (16 тис. грн), надбавка за інтенсивність праці (16 тис. грн), премія (15 тис. грн) і зарплата за час відрядження (5 тис. грн). Так, з вирахуванням податку з доходів фізичних та військового збору, Федоров за вересень отримав 42 тис. грн.

У жовтні міністру цифрової трансформації нарахували зарплату у розмірі 51 тис. грн, на руки він отримав 41 тис. грн.

За листопад нарахована зарплата Федорова склала 34 тис. грн, «чистими» він отримав 27 тис. грн.

Так, за три місяці роботи міністр цифрової трансформації Михайло Федоров фактично отримав 110 тис. грн заробітної плати.