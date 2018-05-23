Стало відомо, у скільки обійдеться Brexit для простих британців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожне домогосподарство витратило 900 фунтів стерлінгів

Голосування за вихід Британії з ЄС коштувало кожному домогосподарству країни 900 фунтів стерлінгів (1000 євро - ред.). Про це повідомляє The Guardian.

«Реальні доходи домогосподарств на близько 900 фунтів нижчі, ніж ми прогнозували у травні 2016 року, а це досить велика сума», - сказав голова Банку Англії Марк Карні, маючи на увазі втрачене зростання прибутків за два роки після референдуму 2016 року.

Виступаючи перед депутатами парламенту Британії, Карні також повідомив, що об'єм ВВП виявився на 2% нижчим за прогнози перед референдумом.

Як повідомлялось, перший міністр Шотландії Нікола Стерджон заявила, що очолювана нею Шотландська національна партія не блокуватиме голосування за умовами Brexit, а можливість проведення референдуму щодо виходу зі складу Великобританії проведе після виходу країни з ЄС.