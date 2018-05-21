Стан здоров’я українського полів’язня Коломійця погіршився - дружина
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Андрій Коломієць вийшов з штрафного ізолятора російської колонії, де був 15 діб
Стан здоров'я ув’язненого в РФ українця Андрія Коломійця погіршився. 19 травня він вийшов із штрафного ізолятора російської колонії.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину політв'язня Галину Коломієць.
«Стан здоров'я Андрія погіршився. Незважаючи на молодий вік, він страждає на декілька хронічних захворювань. Його мучить псоріаз, сильні головні болі, підвищений тиск», - йдеться у повідомленні.
Коломієць 19 травня вийшов з штрафного ізолятора російської колонії, де був 15 діб. Коломійця вже вчетверте саджали до штрафного ізолятора.
«Кожного разу керівництво колонії знаходить формальні причини для покарання українця», - додали правозахисники.
Як повідомлялося, 10 червня 2016 року Київський районний суд міста Сімферополя засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця на 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Україна не визнає рішення суду в окупованому Росією Криму про засудження Коломійця.
За версією російського слідства, Коломієць, нібито будучи членом «екстремістської організації «Українська повстанська армія» (УПА), у ході масових протестів у Києві у січні 2014 року вчинив замах на життя двох співробітників кримського спецпідрозділу «Беркут», закидавши їх пляшками із запальною сумішшю».
Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає політв'язнем Андрія Коломійця і вимагає його негайного звільнення.
Після винесення вироку Коломієць був етапований до виправної колонії № 14 Краснодарського краю.
У березні цього року Коломійця вдруге за місяць переводили в штрафний ізолятор.