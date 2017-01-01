Стартував четвертий зимовий марафон написання листів «в’язням Кремля»

Зимові свята в російських в'язницях зустрічатимуть понад 60 громадян України

Традиційний зимовий марафон написання листів ув'язненим Кремля в рамках кампанії LetMyPeopleGo стартував учетверте. Про це повідомляє «Крим.Реалії». Як зазначають організатори, представники ініціативи «Євромайдан SOS», акція покликана «подарувати ув'язненим трохи тепла напередодні Різдва й Нового року».



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Зимові свята в російських в'язницях зустрічатимуть понад 60 громадян України

Традиційний зимовий марафон написання листів ув'язненим Кремля в рамках кампанії LetMyPeopleGo стартував учетверте.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як зазначають організатори, представники ініціативи «Євромайдан SOS», акція покликана «подарувати ув'язненим трохи тепла напередодні Різдва й Нового року».

«Зимові свята в холодних російських в'язницях зустрічатимуть понад 60 громадян України. Вони ув'язнені за сфабрикованими справами на загальний термін близько 200 років. Серед них – студенти, багатодітні батьки, люди з важкими захворюваннями, лідери кримськотатарського народу, правозахисники, художники та журналісти. Для них листи з волі – це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом і величезна моральна підтримка. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, їх чекають на свободі», – кажуть правозахисники.

Організатори розповідають, як оформити листа, аби той пройшов тюремну цензуру.

«Необхідно писати російською мовою, дотримуватися політичної нейтральності, вказувати на конверті рік народження, повне ім'я, по батькові та прізвище адресата, вкласти до конверта чисті аркуші паперу, марку й конверт, якщо ви сподіваєтеся на відповідь», – зауважують активісти.

Перелік ув'язнених й адреси в'язниць можна знайти на сайті кампанії LetMyPeopleGo.

Кампанія LetMyPeopleGo була ініційована «Євромайдан SOS» для захисту всіх ув'язнених із політичних мотивів громадян України в Росії й анексованому Криму. Кампанія має на меті домогтися звільнення всіх людей зі списку LetMyPeopleGo і контролює дотримання прав людини заручників Кремля, серед яких – свобода від катувань, право на вільний доступ до адвоката, надання медичної допомоги тощо.

За даними Федеральної служби виконання покарань Росії, станом на грудень 2017 року в колоніях перебувають до півмільйона людей.

Серед цих ув'язнених, згідно з даними правозахисного центру «Меморіал», – 117 осіб, які були засуджені за політичними мотивами.