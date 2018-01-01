Столичний виш звинуватив екс-члена НКРЕКП у розповсюдженні фейків

Університет Шевченка розпустив студентів до весни через брак коштів на опалення, - написав раніше екс-член НКРЕКП Андрій Герус

В Київському національному університеті ім. Т.Шевченка назвали фейком інформацію про те, що ВУЗ припинив навчальний процес в зв'язку з відсутністю коштів на оплату за тепло та електроенергію. «Київський національний університет Тараса Шевченка розпустив студентів до весни. Причина - від відсутність коштів для оплати за тепло та



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Університет Шевченка розпустив студентів до весни через брак коштів на опалення, - написав раніше екс-член НКРЕКП Андрій Герус

В Київському національному університеті ім. Т.Шевченка назвали фейком інформацію про те, що ВУЗ припинив навчальний процес в зв'язку з відсутністю коштів на оплату за тепло та електроенергію.

«Київський національний університет Тараса Шевченка розпустив студентів до весни. Причина - від відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію», - написав екс-член НКРЕКП Андрій Герус в соціальній мережі Facebook. Згодом цю інформацію підхопили численні ЗМІ.

Як зазначили в Центрі комунікацій Київського національного університету, графік навчального процесу на 2017/2018 рік сформований з урахуванням пропозицій студентського самоврядування і затверджений ще в березні 2017 року.

«Просимо керуватися офіційною інформацією та не використовувати чутки, домисли, фейки», - йдеться в заяві ВУЗу.

Екс-член НКРЕКП Андрій Герус відомий своїми антикорупційними викриттями в українській енергетиці та критикою рішень влади.