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    Страшна пожежа у Тернопільській дитячій лікарні: стали відомі подробиці

    Пожежники за допомогою спецзасобів врятували 17 дітей та одну жінку
    У Тернопільській міській дитячій лікарні ввечері 14 лютого сталася пожежа — горіли матеріали в архівному приміщенні. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. «Внаслідок значного задимлення приміщень існувала загроза отруєння пацієнтів та обслуговуючого персоналу лікувального закладу», — йдеться у
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    Пожежники за допомогою спецзасобів врятували 17 дітей та одну жінку

    У Тернопільській міській дитячій лікарні ввечері 14 лютого сталася пожежа — горіли матеріали в архівному приміщенні.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Внаслідок значного задимлення приміщень існувала загроза отруєння пацієнтів та обслуговуючого персоналу лікувального закладу», — йдеться у повідомленні.

    Пожежники за допомогою спецзасобів врятували 17 дітей та одну жінку. Постраждала 1951 року народження отримала опіки пальців. Її також з ознаками отруєння чадним газом госпіталізували.

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    Страшна пожежа у Тернопільській дитячій лікарні: стали відомі подробиці
    Страшна пожежа у Тернопільській дитячій лікарні: стали відомі подробиці

    Крім цього рятувальники евакуювали до незадимлених приміщень 107 дітей, ще 31 дитину та 60 дорослих вивели на свіже повітря.

    Пожежу гасили близько години.

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