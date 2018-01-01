Страшна пожежа у Тернопільській дитячій лікарні: стали відомі подробиці
- Сьогодні, 00:47
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Пожежники за допомогою спецзасобів врятували 17 дітей та одну жінку
У Тернопільській міській дитячій лікарні ввечері 14 лютого сталася пожежа — горіли матеріали в архівному приміщенні.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Внаслідок значного задимлення приміщень існувала загроза отруєння пацієнтів та обслуговуючого персоналу лікувального закладу», — йдеться у повідомленні.
Пожежники за допомогою спецзасобів врятували 17 дітей та одну жінку. Постраждала 1951 року народження отримала опіки пальців. Її також з ознаками отруєння чадним газом госпіталізували.
Крім цього рятувальники евакуювали до незадимлених приміщень 107 дітей, ще 31 дитину та 60 дорослих вивели на свіже повітря.
Пожежу гасили близько години.