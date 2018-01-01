Студент з Тунісу торгував у Дніпрі шоколадом з марихуаною

Правоохоронці вилучили 12 сліп-пакетів шоколаду з марихуаною у іноземця

Студент з Тунісу постачав у Дніпро шоколад а марихуаною, а також налагодив канал постачання в Україну спайсів і марихуани елітних сортів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції регіону. Замовлення оплачував через термінал на електронний гаманець, зазначена на сайті. А отримував товар особисто в пунктах кур'єрської служби доставки. Під час



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Правоохоронці вилучили 12 сліп-пакетів шоколаду з марихуаною у іноземця

Студент з Тунісу постачав у Дніпро шоколад а марихуаною, а також налагодив канал постачання в Україну спайсів і марихуани елітних сортів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

Замовлення оплачував через термінал на електронний гаманець, зазначена на сайті. А отримував товар особисто в пунктах кур'єрської служби доставки.

Під час санкційного обшуку співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили 12 сліп-пакетів шоколаду з марихуаною, 6 сліп-пакети з курильними сумішами, 3 сліп-пакет з марихуаною елітних сортів і 9 сигарет з марихуаною. Таким чином було перекрито міжнародний канал постачання наркозасобів з Нідерландів на територію Дніпропетровської області.

Зараз вилучені речовини направлені на дослідження. Чоловікові загрожує покарання, передбачене ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.