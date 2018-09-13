Субсидії для мільйонерів: стало відомо, де живуть багатії, які мають пільги на комуналку



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У Печерському районі столиці найбільше отримувачів субсидій знаходиться в елітному комплексі «Новопечерські Липки», де живе Гройсман

В 2018 році Україна витратить близько 71 млрд грн на субсидії населенню для оплати житлово-комунальних послуг та енергоносіїв. Переглянувши відповідний реєстр, БізнесЦензор виявив, що субсидії отримують кияни, які мешкають в квартирах за сотні тисяч доларів.

Наприкінці серпня в Україні запрацював Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій. Відтепер будь-хто може зайти на сторінку реєстру, ввести потрібну адресу та перевірити, скільки субсидій отримували та отримують мешканці конкретного будинку.

Згідно з законом Про державний бюджет на 2018 рік, в 2018 році по лінії Міністерства фінансів передбачена субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати на суму 70,99 млрд грн.

Для прикладу, бюджет Пенсійоного фонду в 2018 році складає 139,3 - всього вдвічі більше, ніж обсяг субсидій.

Субсидії є великим тягарем для державного бюджету, який не дозволяє вкладати кошти в інфраструктуру: дороги, морські порти, мости, аеропорти. Все це могло б зробити країну більш привабливою для ведення бізнесу і зрештою принести в бюджет більше надходжень у вигляді податків.

Згідно з заявою прем'єра Володимир Гройсмана, в 2017 році субсидіями користувались близько 6,5 млн сімей з 14 млн. Тобто, майже кожна друга українська родина оформила субсидію.

Поки немає монетизації пільг, субсидіанти не зацікавлені економити енергоносії, з чого дивуються самі отримувачі субсидій. Завдяки таким пільгам існує соціальна напруга. Офіційно працюючі громадяни, які отимують більше мінімалки, отримати пільги не можуть. Але їхні заможні сусіди, які не мають офіційних доходів, а відтак - не сплачують податки, користуються субсидіями.

За словами Гройсмана, після запуску єдиного реєстру виявилось, що тільки в Київській області 20 тисяч отримувачів субсидій оформили їх двічі в різних місцях.

За допомогою популярного сервісу з пошуку нерухомості ЛУН, редакція БізнесЦензора відібрала сотню найдорожчих новобудов Києва та перевірила, чи мешкають там отримувачі соціальної допомоги від держави. Відразу зазначимо, що відібрані будинки – далеко не повний перелік об'єктів преміальної нерухомості столиці.

Ми не ставили за мету знайти всіх, а хотіли лише перевірити, наскільки справедливою є система надання субсидій в Україні.

Що мається на увазі під справедливістю? Субсидії для сплати комунальних послуг в країні передбачалися для соціально незахищених верств населення. Тобто, всі платники податків зі своїх кишень оплачують більше половини обсягів спожитих енергоресурсів сім'ям, які з різних обставин не в змозі самостійно потягнути тарифи на комуналку.

Отримані результати дивують. Мешканці більше 60 дорогих будинків Києва, квадратний метр в яких коштує 30-75 тисяч гривень, отримували чи досі отримують субсидії від держави.

Для прикладу візьмемо молоду сім'ю, яка орендує нерухомість в столиці, не отримує субсидії, сплачує податки та заощаджує для придбання власних квадратних метрів.

За даної системи видачі субсидій, ця сім'я фактично сплачує комунальні послуги за себе і за людину, яке проживає в квартирі вартістю 7,5 млн грн, але якимось чином оформила субсидію.

Для конкретики візьмемо Оболонську набережну, де полюбляють жити політики, зірки шоу-бізнесу та іншого роду селебрітіз. За адресою Оболонська набережна, 1 знаходяться два новобуди преміум-класу. В народі їх називають "Парусами". Однокімнатна квартира на 62 кв.м без оздоблення тут коштує $130 тис.

Зустрічаються оголошення про продаж чотирьох кімнатних квартир за $300-400 тис. Є й зовсім супер-дорогі варіанти – шестикімнатна квартира за $1,3 млн.

Так от, за даними Реєстру субсидіантів, дев'ять квартир в цих двох будинках отримували субсидії. З них три – отримують досі.

Поряд з «Парусами» знаходиться ЖК «Парк Стоун» (Героїв Сталінграда, 2Д). Це дешевший об'єкт нерухомості, ніж попередній, але все одно досить дорогий. Тут продають квартири по $2 тис. за квадратний метр.

Субсидії в цьому будинку отримували 15 сімей. Наразі на цій адресі – сім діючих субсидій.

На Оболонській набережній знаходиться ще один елітний ЖК, де проживає чимало субсидіантів. Мова про житловий комплекс "Оазис", який налічує більше десяти будинків. Трикімнатна квартира тут коштує від $200 тис.

Невже люди, які мали такі кошти на придбання житла у цьому ЖК, потребують субсидій?

Наш аналіз показав, що у всіх цих дорогих будинках проживають люди, які отримували або отримують субсидії від держави. Мінімальна кількість – три субсидії на будинок. Максимальна – 31 субсидія, з них шість наразі діючих у будинку за адресою Героїв Сталінграда, 8.

З усіх проаналізованих нами адрес Оболонська набережна стала рекордсменом за кількістю отриманих субсидій серед преміальних об'єктів нерухомості.

В Подільському районі Києва ми також знайшли чимало субсидіантів, які володіють квартирами класу бізнес та еліт.

Так, на Почайнинскій, 70 є середніх розмірів будинок клубного типу, де субсидію отримували 5 сімей.

На Глибочицькій вулиці знаходиться ЖК «Покровський посад». Його видно з багатьох точок Києва. Двокімнатну квартиру на 77 квадратних метрів тут продають за $200 тис. За три кімнати хочуть $590 тис. Субсидії в цьому ЖК отримували мешканці чотирьох квартир.

Не гребують субсидіями і власники елітної нерухомості, яка розташована в престижному кварталі «Воздвиженка». Тут переважно малоповерхова забудова чергується з приватними будинками. У цьому модному районі полюбляють орендувати офіси представники креативного класу. Тут ми знайшли 8 субсидіантів на шести адресах.

Активно брали субсидії і власники квартир ЖК «Ліпінка». Цей ЖК європейського типу будувала компанія «Столиця групп» на межі Куренівки та Виноградаря. Квадратний метр тут коштує від $1,5 тис.

У Печерському районі найбільше отримувачів субсидій знаходиться в елітному комплексі «Новопечерські Липки». Це саме той комплекс, де мешкає прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Прем'єр добре допомагає сусідам. З 24 субсидій – 9 діючих. І це при тому, що квартири продаються від 48 до 90 тис. грн за м. кв. Ціни на однокімнатні квартири в 50 м. кв стартують в середньому від $150 тис.