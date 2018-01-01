Суд обрав запобіжний захід полтавському хакеру, якого шукали 30 країн світу

Полтавського хакера Геннадія Капканова заарештували на два місяці

Жовтневий районний суд Полтави заарештував на два місяці Геннадія Капканова, підозрюваного в організації міжнародної кібермережі Avalanche. Про це повідомив керівник департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в Twitter. «60 діб утримання під вартою безальтернативно для невловимого полтавського хакера Геннадія Капканова,



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Фото: Артем Шевченко Затриманий Геннадій Капканов

Полтавського хакера Геннадія Капканова заарештували на два місяці

Жовтневий районний суд Полтави заарештував на два місяці Геннадія Капканова, підозрюваного в організації міжнародної кібермережі Avalanche.

Про це повідомив керівник департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в Twitter.

«60 діб утримання під вартою безальтернативно для невловимого полтавського хакера Геннадія Капканова, організатора міжнародної шахрайської кібермережі Avalanche - не треба було понад рік від кіберполіції переховуватися з підробним паспортом», - написав Шевченко.

Судячи з опублікованого у повідомленні прес-секретаря МВС фото, Капканов переховувався під ім'ям Жадан Вадим Анатолійович.

«Мережа «Avalanche» функціонувала сім років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці тридцяти країн. 30 листопада 2016 року поліцейські провели міжнародну спецоперацію з ліквідації цієї кібермережі. Тоді у Полтаві правоохоронці затримали й організатора цієї злочинної діяльності – 33-річного місцевого мешканця.

1 грудня 2016 року Жовтневим районним судом м. Полтави було розглянуто клопотання представника Генеральної прокуратури України про його арешт. У обранні саме такого запобіжного заходу суд відмовив, після чого підозрюваний зник із зали суду. Пізніше його було оголошено у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

Організатору мережі інкримінують причетність до вчинення кількох кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 209, за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що у Німеччині «Avalanche» нанесла збитків на понад 6 мільйонів євро. А грошові втрати пов'язані з кібератаками, проведеним по мережі «Avalanche», за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.



