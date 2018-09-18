Суд повернув державі золотий рудник на Кіровоградщині



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Юр’ївське родовище знаходиться в 17 км на південь від Кіровограда

У суді оскаржено всі 68 рішень Мар’ївської сільради про надання у власність земель, розташованих над Юр’ївським золоторудним родовищем

Завдяки втручанню органів прокуратури не допущено незаконного передання у приватну власність земель, розташованих над Юр’ївським золоторудним родовищем. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Верховний Суд, розглянувши справу в порядку письмового провадження, погодився з доводами прокурора і 5 вересня 2018 року, задовольнив касаційну скаргу прокуратури області, скасувавши рішення судів першої та апеляційної інстанцій, та прийняв нове, яким задовольнив позов про повернення чотирьох земельних ділянок площею 1 га у загальнодержавну власність», — йдеться у повідомленні.

Установлено, що Мар’ївською сільською радою Кіровоградської області усупереч вимогам ст. 58 Кодексу України про надра та ст.ст. 22, 38, 39, 122 Земельного кодексу України було передано у власність 68 громадянам земельні ділянки загальною площею 17 га для індивідуального житлового будівництва, які розташовані за межами населеного пункту над Юр’ївським золоторудним родовищем, що є одним із найперспективніших об’єктів держави для промислової розробки з метою отримання дорогоцінних металів.

З огляду на вказані порушення законодавства прокурором у судовому порядку оскаржено всі 68 рішень Мар’ївської сільської ради про надання громадянам у власність земель, розташованих над Юр’ївським золоторудним родовищем.

Незважаючи на правомірність доводів прокурора щодо незаконності передання у власність фізичних осіб земель залягання корисних копалин загальнодержавного значення та необхідності їх повернення державі, судами приймалися рішення про відмову в задоволенні цих позовів.

Цього разу прокуратура Кіровоградської області після серії оскаржень в апеляційному та касаційному порядках добилася ствердного результату, чим запобігла приватизації земель та земельних надр загальнодержавного значення.

Юр’ївське родовище знаходиться в 17 км на південь від міста Кіровоград. Вміст золота в рудах цього родовища від десятих часток до 34,5 г/т, а в окремих пробах — до 153,8 г/т.