Суд продовжив арешт колишньому перекладачу Гройсмана

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Станіслав Єжов

СБУ стверджує, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишньому перекладачу Прем’єр-міністра України Станіславу Єжову, підозрюваного у державній зраді, до 20 червня. Про це йдеться у повідомленні суду на сторінці у Facebook.

«За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Єжову С.С.- підозрюваному за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання задоволено. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Єжова С.С. продовжено до 20.06.2018», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 20 грудня 2017 року співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб Секретаріаті Кабінету міністрів України. Згодом стало відомо, що цим агентом виявився особистий перекладач Прем’єр-міністраУкраїни Володимира Гройсмана Станіслав Єжов.

У СБУ повідомляли, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Оперативники СБ України задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльность урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.

Злочин кваліфікували за ч.1 ст.111 ККУ.