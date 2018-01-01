Суд розглянув обрання запобіжного заходу Саакашвілі

На судове засідання у справі Саакашвілі стягнули силовиків

Апеляційний суд Києва сьогодні розглядає апеляційну скаргу прокуратури на відмову призначити запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі. Засідання з цього питання кілька разів переносилося, востаннє це сталося 11 січня. Тоді рішення про перенесення суд ухвалив у зв’язку



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Михайло Саакашвілі

На судове засідання у справі Саакашвілі стягнули силовиків

Апеляційний суд Києва сьогодні розглядає апеляційну скаргу прокуратури на відмову призначити запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі.

Засідання з цього питання кілька разів переносилося, востаннє це сталося 11 січня. Тоді рішення про перенесення суд ухвалив у зв’язку з неявкою депутатів Верховної Ради, які заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки.

Також ЗМІ повідомляють, що наразі на судове засідання в справі Саакашвілі стягнули правоохоронців і Націнальну гвардію.

По периметру судової зали стоїть десяток нацгвардійців, ще десяток - чергує в коридорі суду. Під самою будівлею апеляційного суду чергує ще 3 автобуси Національної гвардії України, пише УНН.

22 грудня 2017 року засідання перенесли, оскільки матеріали справи ще не надійшли до апеляційної інстанції, а на початку січня також перенесли у зв’язку з тим, що не всі з 12 народних депутатів, які раніше заявляли про готовність взяти Саакашвілі на поруки, з’явилися на засідання суду.

5 грудня минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.