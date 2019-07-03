Суд скасував запровадження мобільних відділень «Укрпошти»



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Суд зобов'язав Мінінфраструктури та «Укрпошту» відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про запровадження мобільних відділень «Укрпошти», які замінили стаціонарні відділення у населених пунктах з населенням до 2 тисяч осіб.

Про це повідомив голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Зокрема, суд зобов'язав Мінінфраструктури та «Укрпошту» відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах.

«Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення скасувати стратегію розвитку «Укрпошти» , а також звільнити начальників відділень (із зарплатою — ред.) по 8 тисяч гривень і знову набрати по 1 тисячі гривень», — повідомив Смілянський.

Наразі рішення суду ще не набуло чинності.

«Укрпошта» планує подати на нього апеляцію.

Зазначимо, що експеримент із запровадження «мобільних», тобто пересувних, відділень Укрпошти стартував у травні 2018 року. Тоді його запропонували реалізувати на Чернігівщині.

Нагадаємо, що 26 жовтня стало відомо, що Укрпошта може відмовитись від доставки пенсій та закрити відділення у селах через нерентабельність.