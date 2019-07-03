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    Суд скасував запровадження мобільних відділень «Укрпошти»

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    Суд скасував запровадження мобільних відділень «Укрпошти»

    Суд зобов'язав Мінінфраструктури та «Укрпошту» відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах

    Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про запровадження мобільних відділень «Укрпошти», які замінили стаціонарні відділення у населених пунктах з населенням до 2 тисяч осіб.

    Про це повідомив голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    Зокрема, суд зобов'язав Мінінфраструктури та «Укрпошту» відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах.

    «Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення скасувати стратегію розвитку «Укрпошти» , а також звільнити начальників відділень (із зарплатою — ред.) по 8 тисяч гривень і знову набрати по 1 тисячі гривень», — повідомив Смілянський.

    Наразі рішення суду ще не набуло чинності. 

    «Укрпошта»  планує подати на нього апеляцію.

    Зазначимо, що експеримент із запровадження «мобільних», тобто пересувних, відділень Укрпошти стартував у травні 2018 року. Тоді його запропонували реалізувати на Чернігівщині.

    Нагадаємо, що 26 жовтня стало відомо, що Укрпошта може відмовитись від доставки пенсій та закрити відділення у селах через нерентабельність. 

    суд наказ Укрпошта Ігор Смілянський
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