Суд у Литві оголосив вирок за шпигунство на користь Росії



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Обидва засуджених раніше визнали свою провину. Їх затримали в грудні 2017 року

Окружний суд у литовському місті Шауляй визнав двох громадян Литви винними у шпигунстві на користь Росії і засудив кожного до чотирьох років і дев’яти місяців ув’язнення.

Імена засуджених не названі. Відомо, що один із них 1961 року народження, інший – 1966 року. Під час обшуків у них знайшли близько шести з половиною тисяч євро. За даними слідчих, засуджені могли за гроші передавати інформацію організації, яку підозрюють у шпигунстві.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що організація цікавилася документами литовської військової авіабази.

Засідання суду відбувалися в закритому режимі. Обидва засуджених раніше визнали свою провину. Їх затримали в грудні 2017 року. Тоді спецслужби Литви зафіксували передачу даних іноземній розвідці.

В останні роки в Литві неодноразово фіксувалися випадки шпигунства на користь Росії. У квітні 2019 року суд Литві засудив до семи років в’язниці жителя Клайпеди за шпигунство на користь Росії. За даними прокуратури, громадянин Литви Роман Шушель збирав інформації про військові та інші стратегічні об'єкти країни. Свою провину він не визнав.

У березні 2016 року громадянина Литви засудили до 12 років позбавлення волі за передачу інформації російським спецслужбам. У 2015 році за підозрою в шпигунстві було арештовано відразу кілька людей, в тому числі громадян Росії. Російське МЗС неодноразово заявляло, що шпигунські скандали є проявом русофобської політики Вільнюса.

Джерело: Радіо Свобода