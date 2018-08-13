Суд у Запоріжжі дав два роки умовно винуватцю ДТП, який на Lexus протаранив сім авто



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Потерпілий, який під час аварії зламав хребта, просив мінімального покарання для Пастухова

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя виніс вирок у справі про масштабне ДТП на проспекті Соборному в Запоріжжі 10 травня цього року. Його спровокував Євген Пастухов на прізвисько «Шрам», повідомляє сайт міста Запоріжжя. Чоловік знаходився за кермом Lexus в стані алкогольного сп'яніння і був затриманий на місці ДТП.

Пастухов визнав свою провину в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 КК України - порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості.

У одного з постраждалих в аварії діагностували перелом хребта.

Потерпілий підтвердив показання обвинуваченого, і при призначенні покарання просив суд накласти мінімальне покарання, передбачене санкцією статті.

Суд задовольнив вимогу прокурора призначити Пастухову покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на рік.

Таким чином Пастухов звільнений від покарання у разі, якщо протягом року не вчинить нового злочину.

В рамках адміністративного покарання за водіння в стані алкогольного сп'яніння Пастухова на рік позбавили водійських прав і призначили штраф у 10 200 гривень. Пастухов оплатив також і проведення експертиз - 6000 гривень.

Прізвисько «Шрам» Пастухов, за неофіційними даними, має в кримінальних колах, де виконує фінансові завдання.

Перед зіткненням Пастухов їхав центральним проспектом Запоріжжя, перевищуючи швидкість, сигналячи, перебудовуючись з ряду в ряд.

В результаті аварії за участю 7 авто, найбільші отримав Hyundai Accent, який в свою чергу врізався в міський автобус з пасажирами.

Сам Пастухов не постраждав. Після зіткнення позував перед камерами. З ним в машині знаходилися ще двоє пасажирів.

До ДТП 10 травня Пастухов, за даними ЗМІ, протягом року чотири рази затримувався за водіння в стані алкогольного сп'яніння.