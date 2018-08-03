Суд відхилив позов сина Януковича до Нацбанку на 1,6 млрд



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Верховний суд відхилив позов Олександра Януковича до Нацбанку

Олександр Янукович вимагав відшкодувати збитки, які він мав у зв'язку з виведенням з ринку «Всеукраїнського банкe розвитку»

Верховний Суд України підтвердив висновки судів попередніх інстанцій про безпідставність позовних вимог Олександра Януковича як акціонера «Всеукраїнського банкe розвитку» до НБУ про відшкодування 1,6 млрд грн збитків.

Про це йдеться у рішенні Верховного Суду від 20 червня 2018 року, повідомляє прес-служба НБУ.

«Постанова Верховного Суду від 20 червня 2018 року залишила касаційну скаргу Януковича Олександра Вікторовича без задоволення, а постанову Апеляційного суду м. Києва від 6 березня 2018 року та рішення Печерського районного суду м. Києва від 14 листопада 2017 року у справі №757/46587/17-ц - без змін», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Олександр Янукович у серпні 2017 року звернувся з позовом до Національного банку України з вимогами про відшкодування збитків, у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», акціонером якого він є. За результатами розгляду судової справи суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

У січні 2016 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність прийняття Національним банком України постанови «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» до категорії неплатоспроможних» від 27 листопада 2014 року № 743. У зв'язку із застосуванням Радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ «ВБР» - Олександра Януковича, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку, Національний банк України 27 листопада 2014 року прийняв рішення про віднесення ПАТ "ВБР" до категорії неплатоспроможних, а 21 грудня 2015 року - про його ліквідацію.