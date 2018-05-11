Суд виправдав військкома Львівщини за публікацію списків 15 тис. призовників

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Львівський обласний військовий комісаріат опублікував список з 15 тисяч людей, які ухиляються від призову на військову службу

Після публікації списків ухилянтів сторінка військкомату у Facebook виявилася заблокованою

У четвер, 10 травня, Апеляційний суд Львівської області скасував постанову Личаківського районного суду Львова про притягнення до відповідальності військового комісара Львівщини Олександра Тіщенка за публікацію списків призовників.

У листопаді 2017 року на офіційній сторінці Львівського обласного військкомату у Facebook було опубліковано списки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу і не з'явилися до військового комісаріату. Йдеться про понад 15 тис. прізвищ осіб, що ухиляються від призову.

Личаківський районний суд Львова визнав Олександра Тіщенка винним у порушенні персональних даних та оштрафував на 5,1 тис. грн. Олександр Тіщенко не погодився із постановою суду та подав апеляцію. 10 травня Тіщенко повідомив, що апеляційний суд визнав його невинним та скасував постанову Личаківського суду.

Під час попередніх засідань Олександр Тіщенко заявляв, що не веде сторінку Львівського обласного військкомату у Facebook, за це відповідає офіцер групи по роботі з особовим складом та громадськістю. Тіщенко заявляв, що розмова про висвітлення цих списків справді була, але офіцер взяв на себе ініціативу та оприлюднив їх без його команди.

Зазначимо, після публікації списків ухилянтів сторінка військкомату у Facebook виявилася заблокованою. Сам Олександр Тіщенко після цього заявив, що військкомат відновить сторінку і знову опублікує списки призовників, хоча досі цього не зробили (у Facebook залишається доступною лише стара сторінка військкомату, яка не оновлюється від лютого 2016 року).

Додамо, що розголошення персональних даних викликало критику правозахисників. Зокрема керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко заявляв, що військкомат потрібно притягнути до відповідальності за розголошення персональних даних.