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    Супрун назвала 8 онлайн-ресурсів, де медикам слід опановувати англійську

    Знання англійської мови відкривають вікно можливостей для медиків, - зазначила Супрун
    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала 8 онлайн-ресурсів, якими можуть скористатися медики для вивчення англійської мови. Повний перелік вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. «Знання англійської мови відкриває вікно можливостей для медиків. Сучасні клінічні протоколи, останні наукові дослідження,
    • Вчора, 22:18
    • Розсилка
    <span>В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун</span>
    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

    Знання англійської мови відкривають вікно можливостей для медиків, - зазначила Супрун

    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала 8 онлайн-ресурсів, якими можуть скористатися медики для вивчення англійської мови.

    Повний перелік вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

    «Знання англійської мови відкриває вікно можливостей для медиків. Сучасні клінічні протоколи, останні наукові дослідження, навчання у найкращих університетах стають доступніші, якщо ви володієте англійською», - зазначила в.о. міністра.

    «Удосконалити мовні навички вам допоможуть ці ресурси», - пише Супрун, наводячи лінки.

    1. Oxford English for Careers - серія матеріалів для тих, хто хоче вдосконалити професійну англійську. Включає вправи на граматику, розвиток словника та слухання. Medicine 1 і 2 розрахований більшою мірою на лікарів, Nursing 1 і 2 - медсестер/медбратів.

    2. Medical English - курс з 20 частин, який допоможе вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання та говоріння. Частина матеріалів платна, але безкоштовної також достатньо для поліпшення своєї англійської.

    3. Englishmed - анімовані вправи, які допоможуть краще зрозуміти процес спілкування з пацієнтами. Використовує застарілий, але простий і зрозумілий інтерфейс.

    4. Hospital English - прості вправи та навчальні матеріали про захворювання, медикаменти, лікувальні процедури тощо. Супроводжуються аудіозаписами та зображеннями.

    5. Reading and Listening for Medical Workers - складніші матеріали, які потребують кращого знання англійською. Тексти супроводжуються аудіозаписами.

    6. Innerbody - сайт з детальними анатомічними моделями людського тіла. Ресурс допоможе вивчити назви систем та органів англійською.

    7. MediLexicon - великий (понад 10 000 слів) словник медичних термінів англійською.

    8. Medical Dictionary Online - також великий медичний словник з пошуком за запитом чи алфавітом.

    Уляна Супрун навчання
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