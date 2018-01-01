Супрун назвала 8 онлайн-ресурсів, де медикам слід опановувати англійську
- Вчора, 22:18
-
Розсилка
Знання англійської мови відкривають вікно можливостей для медиків, - зазначила Супрун
Повний перелік вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
«Знання англійської мови відкриває вікно можливостей для медиків. Сучасні клінічні протоколи, останні наукові дослідження, навчання у найкращих університетах стають доступніші, якщо ви володієте англійською», - зазначила в.о. міністра.
«Удосконалити мовні навички вам допоможуть ці ресурси», - пише Супрун, наводячи лінки.
1. Oxford English for Careers - серія матеріалів для тих, хто хоче вдосконалити професійну англійську. Включає вправи на граматику, розвиток словника та слухання. Medicine 1 і 2 розрахований більшою мірою на лікарів, Nursing 1 і 2 - медсестер/медбратів.
2. Medical English - курс з 20 частин, який допоможе вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання та говоріння. Частина матеріалів платна, але безкоштовної також достатньо для поліпшення своєї англійської.
3. Englishmed - анімовані вправи, які допоможуть краще зрозуміти процес спілкування з пацієнтами. Використовує застарілий, але простий і зрозумілий інтерфейс.
4. Hospital English - прості вправи та навчальні матеріали про захворювання, медикаменти, лікувальні процедури тощо. Супроводжуються аудіозаписами та зображеннями.
6. Innerbody - сайт з детальними анатомічними моделями людського тіла. Ресурс допоможе вивчити назви систем та органів англійською.
7. MediLexicon - великий (понад 10 000 слів) словник медичних термінів англійською.
8. Medical Dictionary Online - також великий медичний словник з пошуком за запитом чи алфавітом.