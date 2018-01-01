Супрун назвала 8 онлайн-ресурсів, де медикам слід опановувати англійську

Знання англійської мови відкривають вікно можливостей для медиків, - зазначила Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала 8 онлайн-ресурсів, якими можуть скористатися медики для вивчення англійської мови.

Повний перелік вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

«Знання англійської мови відкриває вікно можливостей для медиків. Сучасні клінічні протоколи, останні наукові дослідження, навчання у найкращих університетах стають доступніші, якщо ви володієте англійською», - зазначила в.о. міністра.

«Удосконалити мовні навички вам допоможуть ці ресурси», - пише Супрун, наводячи лінки.

1. Oxford English for Careers - серія матеріалів для тих, хто хоче вдосконалити професійну англійську. Включає вправи на граматику, розвиток словника та слухання. Medicine 1 і 2 розрахований більшою мірою на лікарів, Nursing 1 і 2 - медсестер/медбратів.

2. Medical English - курс з 20 частин, який допоможе вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання та говоріння. Частина матеріалів платна, але безкоштовної також достатньо для поліпшення своєї англійської.

3. Englishmed - анімовані вправи, які допоможуть краще зрозуміти процес спілкування з пацієнтами. Використовує застарілий, але простий і зрозумілий інтерфейс.

4. Hospital English - прості вправи та навчальні матеріали про захворювання, медикаменти, лікувальні процедури тощо. Супроводжуються аудіозаписами та зображеннями.

5. Reading and Listening for Medical Workers - складніші матеріали, які потребують кращого знання англійською. Тексти супроводжуються аудіозаписами.

6. Innerbody - сайт з детальними анатомічними моделями людського тіла. Ресурс допоможе вивчити назви систем та органів англійською.

7. MediLexicon - великий (понад 10 000 слів) словник медичних термінів англійською.

8. Medical Dictionary Online - також великий медичний словник з пошуком за запитом чи алфавітом.