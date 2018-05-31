Супрун розповіла про шкоду від куріння

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Щороку від тютюнової епідемії помирають 7 мільйонів людей, - повідомила очільниця МОЗ

З більш ніж 7 мільярдів мешканців планети 1,1 мільярда – курці.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Щороку від тютюнової епідемії помирають 7 мільйонів людей. 890 тисяч з них навіть не курять, але помирають від вживання вторинного диму.

В Україні в останні роки люди починають менше курити, як дорослі так і підлітки, проте все ще мільйони людей свідомо руйнують своє здоров’я. На сьогодні курить к.ожен п'ятий дорослий українець.

Цьогорічний день без тютюну присвячено збільшенню інформування зв’язку куріння, хвороб серця та інших серцево-судинних захворювань, включно з інсультом. Всі разом вони є основною причиною смерті у світі.

Куріння також є одним з основних факторів розвитку хронічної обструктивної хвороби легень, емфіземи та раку легенів, гортані, порожнини рота і підшлункової залози.

Потрібно багато зусиль, щоб впоратися з цією згубною звичкою як з боку держави, так і кожного особисто. Дуже важливо, щоби люди, які не є курцями, допомагали близьким, друзям та знайомим відмовитися від тютюну. Багато курців призвичаїлися до сигарет ще з дитинства. Є дослідження, які говорять, що близько 80% дорослих курців починають курити у віці до 18 років. Їм відмовитися від тютюну дуже складно.

В Україні є корисний сервіс з рекомендаціями, як підготуватися, щоб кинути курити, номером гарячої лінії та порадами, як допомогти курцю. Також важливо, щоби сімейні лікарі звертали увагу на такі речі та говорили зі своїми пацієнтами про ризики куріння та необхідність кидати курити.

Проте найкраще - попередити потяг до сигарет взагалі.

Уляна Супрун радить батькам та всім, хто має професію, пов'язану з дітьми, обрати правильну тактику спілкування з дитиною щодо цієї згубної звички. Фахівці радять говорити прямо про ризики, пов'язані з курінням, більше залучати дитину до спортивних активностей, навчати здоровому способу життя та звичкам, а найголовніше - не курити самим й бути позитивним прикладом.