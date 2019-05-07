Супутник зафіксував створення третього авіаносця КНР



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Активні роботи над новим авіаносцем в КНР тривають протягом останніх 6 місяців

Пекін має намір створити не менше 6 авіаносців

Американський аналітичний центр CSIS передав інформаційному агентству Reuters супутникові знімки судноверфі біля Шанхая, які фіксують створення третього і найбільшого авіаносця КНР.

На знімках видно дві секції майбутнього корабля шириною 30 і 41 метри відповідно. Це дозволило аналітикам припустити, що новий китайський авіаносець Type 002, буде менший по тоннажу, ніж американські авіаносці класу Німітц (до 100 тисяч тонн), але більший, ніж французький авіаносець класу Шарль де Голль (42,5 тисячі тонн).

Активні роботи над новим авіаносцем тривають протягом останніх 6 місяців, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

КНР орієнтовно планує створити до 6 авіаносців. Пекін на сьогодні вже має два авіаносці, які через своє водозміщення і особливості конструкції можуть прийняти не більше 25 бойових літаків із полегшеним пакетом озброєнь.