Таліби атакували блокпости в Афганістані: 43 загиблих

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Бойовики «Талібану» спершу напали на контрольно-пропускний пункт «Дорахі»

Щонайменше 43 військовослужбовців афганської безпеки загинули і більше десяти поранено в результаті нападів талібів на два контрольно-пропускних пункти в провінції Фарах.

Про це повідомляє Ariana.

Глава провінційної ради Фараху Фарид Бахтавар заявив, що бойовики «Талібану» спершу напали на контрольно-пропускний пункт «Дорахі», потім на КПП «Радж».

Внаслідок зіткнень загинули щонайменше 43 солдата безпеки.

Раніше таліби оголосили про початок нового наступу в Афганістані, головними цілями якого стануть військові США, їх союзники і агенти американської розвідки, що знаходяться в країні.

У 2017 році терористичне угрупування «Ісламська держава» регулярно нападало на шиїтські установи в Афганістані. У жовтні жертвами атак смертників на мечеті стали понад 70 осіб, а вибух в шиїтському культурному центрі в Кабулі в грудні забрав життя 40 людей.