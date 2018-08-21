Таліби відпустили 160 заручників у Афганістані



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Невідомі нанесли атаку по дипломатичному кварталу Кабулу

Представник уряду Афганістану заявив про те, що бійці руху Талібан відпустили 160 заручників пасажирів трьох автобусів, які були захоплені вчора. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому в полоні іще залишаються 20 солдатів і поліцейських, який терористи забрали із собою в невідомому напрямку. Талібан захопив заручників в провінції Кундуз, коли ті направлялися в Кабул. Звільнення цивільних підтвердили і два представники терористичного угруповання. Рішення про звільнення Талібан, за їх словами, прийняв, зважаючи на те, що вони не мають наміру шкодити цивільному населенню Афганістану. При цьому як відзначив один із терористів ціллю останніх кроків Талібану є спроба показати офіційній владі спроможність проводити значну кількість атак і завдавати поразки уряду.

Паралельно із цим стало відомо про те, що по Кабулу було нанесено удари реактивними системами залпового вогню. Удари були нанесені по дипломатичному кварталу неподалік від місця виступу президента країни Ашрафа Гані, який вітав жителів країни із початком Курбан байраму. На даний момент жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за дану атаку. При цьому Талібан відхилив пропозицію Ашрафі Гані щодо проведення нового перемир’я на фоні святкування Курбан байраму.