Тереза Мей готова відмовитися від Brexit без угоди



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Глава уряду відповіла на погрозу 15 міністрів піти у відставку

Очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей має намір запропонувати офіційно відмовитися від можливості виходу країни із ЄС без угоди (сценарій no deal). Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на видання The Sun та Daily Mail.

Тим самим вона спробує попередити намір британських парламентарів взяти контроль над процесом виходу із ЄС. Відповідні голосування із цього мають пройти в Палаті громад в середу 27 лютого.

Раніше Тереза Мей намагалася використати погрозу виходу Великої Британії із ЄС без угоди, щоб отримати поступки із боку Брюсселю. Проте такий сценарій міг призвести до початку економічної кризи в Великій Британії.

Тереза Мей запропонує офіційно відмовитися від можливості вийти із ЄС без угоди на засіданні кабінету міністрів в вівторок. Це в свою чергу відкриває можливість пролонгувати дію 50 статті угоди ЄС і відтермінувати вихід на декілька місяців. До відповідного кроку Терезу Мей підштовхнула погроза не менше 15 міністрів її кабінету піти у відставку у разі виходу із ЄС без угоди.

Раніше повідомлялося, що Британія заплатить ЄС, навіть якщо вийде без угоди. За підрахунками всього Велика Британія змушена буде заплатити ЄС до 42 млрд євро. Відповідна домовленість щодо цього була досягнута між Лондоном і Брюсселем наприкінці 2017 року.