Тереза Мей планує провести зустріч із представниками фінансового сектору країни

Банківський сектор складає 10% ВВП країни і забезпечує 12% податків

Очільниця уряду Великої Британії планує провести зустріч із керівниками головних фінансових компаній країни для того, щоб краще пояснити їм, що для них означатиме Brexit. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. На такий крок Терезу Мей підштовхнули повідомлення про те, що банківські структури мають намір переносити свою діяльність в інші



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Тереза Мей

Банківський сектор складає 10% ВВП країни і забезпечує 12% податків

Очільниця уряду Великої Британії планує провести зустріч із керівниками головних фінансових компаній країни для того, щоб краще пояснити їм, що для них означатиме Brexit. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На такий крок Терезу Мей підштовхнули повідомлення про те, що банківські структури мають намір переносити свою діяльність в інші країни, оскільки вихід із ЄС поставить під сумнів статус Лондона як фінансової столиці Європи. Британського прем’єр-міністра під час зустрічі будуть супроводжувати Міністр фінансів Філіп Хаммонд і молодший Міністр із питань Brexit Робін Волкер.

Мішель Берньє, який представляє ЄС на переговорах щодо Brexit, заявив про те, що не планується підписання окремої угоди щодо фінансових операцій, які дають Великій Британії до 10% ВВП. Лондон в той же час розраховує на гнучкість із боку ЄС, оскільки окремі країни континенту також значно залежать від зв’язків із Великою Британією. Філіп Хаммонд і Девід Девіс, які зараз перебувають із візитом в ФРН, нагадали в статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung те, що відсутність угоди може означати економічні кризу в ЄС.

В фінансовому секторі Великої Британії працюють 2.2 млн. осіб, як наслідок представники даного сектору заявляють про те, що питання пов’язані із ними мають бути пріоритетними в рамках Brexit. Банківський сектор приносить країні до 12% усіх податків.