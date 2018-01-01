Терористи у Лондоні планували підірвати Біг-Бен - ЗМІ
- Сьогодні, 09:39
-
Розсилка
Прибічник ІДІЛ планував вчинити одночасні терористичні атаки у вежі Біг-Бен, торговому центрі Уестфілд, аеропорту Хітроу
Екстреміст Умар Хак, заарештований торік у Британії разом із трьома спільниками, планував улаштувати одночасні вибухи у кількох туристичних місцях Лондона.
Про це він заявив на суді, повідомляє The Independent.
«Прибічник ІДІЛ планував вчинити одночасні терористичні атаки у вежі Біг-Бен, торговому центрі Уестфілд, аеропорту Хітроу, у громадському транспорті та на інших об'єктах», - йдеться у повідомленні.
За словами терориста, він був захоплений атакою в Вестмінстері в березні 2017-го і вирішив створити свій «загін смерті».
Суду також стало відомо, що Хак пропагував ісламістські ідеї, коли працював у мусульманській школі у Лондоні. Він показував учням відео страт і закликав приєднатися до бойовиків. У класі діти також розігрували за ролями участь у терористичних атаках.
Як відомо, 22 березня 2017 року злочинець, ідентифікований як Халід Масуд, в'їхав у натовп на Вестмінстерському мосту, після чого накинувся на поліцейського з ножем і спробував проникнути в будівлю парламенту країни, але був застрелений поліцією.
В результаті інциденту загинуло п'ятеро осіб, включаючи нападника.