Терористи у Лондоні планували підірвати Біг-Бен - ЗМІ

Прибічник ІДІЛ планував вчинити одночасні терористичні атаки у вежі Біг-Бен, торговому центрі Уестфілд, аеропорту Хітроу

Екстреміст Умар Хак, заарештований торік у Британії разом із трьома спільниками, планував улаштувати одночасні вибухи у кількох туристичних місцях Лондона. Про це він заявив на суді, повідомляє The Independent. «Прибічник ІДІЛ планував вчинити одночасні терористичні атаки у вежі Біг-Бен, торговому центрі Уестфілд, аеропорту



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Прибічник ІДІЛ планував вчинити одночасні терористичні атаки у вежі Біг-Бен, торговому центрі Уестфілд, аеропорту Хітроу

Екстреміст Умар Хак, заарештований торік у Британії разом із трьома спільниками, планував улаштувати одночасні вибухи у кількох туристичних місцях Лондона.

Про це він заявив на суді, повідомляє The Independent.

«Прибічник ІДІЛ планував вчинити одночасні терористичні атаки у вежі Біг-Бен, торговому центрі Уестфілд, аеропорту Хітроу, у громадському транспорті та на інших об'єктах», - йдеться у повідомленні.

За словами терориста, він був захоплений атакою в Вестмінстері в березні 2017-го і вирішив створити свій «загін смерті».

Суду також стало відомо, що Хак пропагував ісламістські ідеї, коли працював у мусульманській школі у Лондоні. Він показував учням відео страт і закликав приєднатися до бойовиків. У класі діти також розігрували за ролями участь у терористичних атаках.

Як відомо, 22 березня 2017 року злочинець, ідентифікований як Халід Масуд, в'їхав у натовп на Вестмінстерському мосту, після чого накинувся на поліцейського з ножем і спробував проникнути в будівлю парламенту країни, але був застрелений поліцією.

В результаті інциденту загинуло п'ятеро осіб, включаючи нападника.