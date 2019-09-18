Тейлор: США можуть запровадити нові санкції проти Росії



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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

«Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки впродовж цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим», - заявив Тейлор.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає недостатніми санкції проти РФ для того, щоб Росія залишила Донбас чи Крим.

Про це він заявив в інтерв'ю Першому каналу Грузії.

«Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки впродовж цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим», - заявив Тейлор.

Він нагадав, що США, Європа, Австралія, Японія, Канада або інші країни ввели обмеження для РФ з метою змусити її припинити агресію проти України.

Але разом з тим, Тейлор наголосив, що є більш широкі санкції, які міжнародне співтовариство може запровадити проти Росії.

До числа цих обмежень належать секторальні санкції щодо оборонного, енергетичного, фінансового секторів.

По-друге, міжнародне співтовариство може також задіяти обмежувальні заходи проти більшої кількості громадян РФ. За словами тимчасового повіреного США, люди, на яких будуть поширюватися ці санкції, не зможуть отримати візу, у їхніх сімей не буде можливості подорожувати або здобувати освіту у Великій Британії або США, їхні цінні папери можуть бути заморожені.

«Одна з найсильніших санкцій, яку ми ще не застосовували щодо Росії, і Росія це добре знає, це її виключення з міжнародної фінансової системи. Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використовувати. Ця санкція - плата для Путіна», - зазначив в. о. американського посла.

Раніше спецпредставник США Курт Волкер заявляв, що санкції за окупацію РФ Криму не зніматимуть до деокупації півострова.