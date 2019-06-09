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    Тисячі волонтерів очистили від пластику узбережжя на півночі Іспанії

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    Тисячі волонтерів очистили від пластику узбережжя на півночі Іспанії

    Дайвери вилучили іржавий металобрухт, торгові візки та викинуті велосипеди

    Тисячі волонтерів прибрали пластик та інші відходи зі скель і пляжів уздовж узбережжя на півночі Іспанії, а водолази вирушили до моря, аби очистити від сміття води у межах Всесвітнього дня океанів.

    Про це повідомляє Reuters.

    Дайвери вилучили іржавий металобрухт, торгові візки та викинуті велосипеди поряд з пластиковими відходами.

    Волонтери просіяли пісок, щоб прибрати фрагменти пластику, а також зібрали пляшки.

    Гирло річки у заповіднику Урдайбай на побережжі Біскайської затоки на березі Іспанії є місцем проживання багатьох мігруючих птахів.

    Має статус охорони ЮНЕСКО з 1984 року.

    сміття Іспанія ЮНЕСКО пластик
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