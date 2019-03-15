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    Топ-менеджери Facebook звільнилися через учорашній збій соцмережі

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    Топ-менеджери Facebook звільнилися через учорашній збій соцмережі

    Збій торкнувся користувачів Facebook і Instagram по всьому світу

    Один з ключових виконавчих директорів Facebook Кріс Кокс і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс йдуть у відставку в зв'язку з нещодавнім глобальним збоєм.

    Про це пише Reuters.

    «З глибоким сумом повідомляю вам, що після 13 років роботи в компанії я вирішив піти з неї», - написав Кокс у своєму Facebook.

    Він не пояснив, чому саме залишає компанію, а також висловив вдячність Марку Цукербергу.

    Як повідомлялося, в роботі Facebook і Instagram стався збій. За даними сервісу Downdetector, найбільш масштабний збій в роботі Facebook і Instagram спостерігається у США та Західній Європі.

    Збій торкнувся користувачів Facebook і Instagram по всьому світу, а також ускладнив роботу і WhatsApp та Messenger. Стала недоступною можливість публікувати пости, коментарі, а також обмінюватися повідомленнями.

    У відповідь на чутки компанія заявила, що перебої в роботі не були результатом атаки DDoS.

    США Facebook соціальні мережі
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