Топ-менеджери Facebook звільнилися через учорашній збій соцмережі

Збій торкнувся користувачів Facebook і Instagram по всьому світу

Один з ключових виконавчих директорів Facebook Кріс Кокс і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс йдуть у відставку в зв'язку з нещодавнім глобальним збоєм.

Про це пише Reuters.

«З глибоким сумом повідомляю вам, що після 13 років роботи в компанії я вирішив піти з неї», - написав Кокс у своєму Facebook.

Він не пояснив, чому саме залишає компанію, а також висловив вдячність Марку Цукербергу.

Як повідомлялося, в роботі Facebook і Instagram стався збій. За даними сервісу Downdetector, найбільш масштабний збій в роботі Facebook і Instagram спостерігається у США та Західній Європі.

Збій торкнувся користувачів Facebook і Instagram по всьому світу, а також ускладнив роботу і WhatsApp та Messenger. Стала недоступною можливість публікувати пости, коментарі, а також обмінюватися повідомленнями.

У відповідь на чутки компанія заявила, що перебої в роботі не були результатом атаки DDoS.