Топ-продажів на День закоханих очолили матраци



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Відома торгова мережа підбила підсумки продажів у День закоханих

Цього року українці на День святого Валентина порадували себе і своїх близьких практичними подарунками. Так, у національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» підбили підсумки продажів на 14 лютого.

Цікаво, що у цей день в багатьох українських споживачів практичність переважила імпульсивність. Доказом є те, що лідером з продажів серед подарунків на 14 лютого в мережі стали матраци. Найчастіше в цей день купували ортопедичні матраци розміром 160х200 см.

«Завдяки старанням маркетологів та активному промо цього свята, українці стали витрачати більше коштів на подарунки до Дня закоханих. Протягом двох останніх років ми бачимо значне пожвавлення попиту саме у цей день», - зазначає директор напрямку «Деко» Анна Бондарєва.

Також виявилося, що у День закоханих продажі у галереї «Деко» збільшились на 10%, а флора-центр «Букет» продав на 20% більше зрізаних квітів, аніж торік.

До п’ятірки найпопулярніших товарів у цей день, окрім матраців, також увійшли: брелоки у вигляді серця, листівки-валентинки, вази для квітів та кухонні пательні.