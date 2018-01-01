Трагедія у Санта-Барбарі: із селевих потоків витягли 15 загиблих
- Сьогодні, 20:33
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Постраждав регіон, де розташовані, в тому числі, будинки знаменитостей – між національним парком Лос Падрес та узбережжям Тихого океану
Щонайменше, 15 осіб були знайдені мертвими у селевих потоках, що обрушилися напередодні в прибережному районі округу Санта-Барбари, штат Каліфорнія, США.
Рятувальні операції продовжуються, повідомляє інформагентство Reuters.
«Рятувальні команди, які застосовують, у тому числі, гелікоптери й собак, у середу продовжують пошук людей на схилах багатого району Санта-Барбара (штат Каліфорнія), що потрапили в пастку або загинули від селевих потоків, які спричинили загибель щонайменше 15 людей у прибережній зоні», - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що постраждав регіон, де розташовані, в тому числі, будинки знаменитостей – між національним парком Лос Падрес та узбережжям Тихого океану. Селеві потоки утворилися внаслідок злив, які розпочалися у вівторок, а також через знищення недавніми масштабними пожежами лісових насаджень на гірських схилах, які слугували природнім стримувачем можливої стихії. У результаті, дороги, будинки та вся інфраструктура були покриті товстим шаром бруду й уламків, а висока вода в річках затопила прилеглі території.
Місцева влада попередила жителів завчасно про можливі наслідки стихії та розіслала розпорядження про обов'язкову евакуацію для 7 тис. мешканців, ще близько 23 тис. було рекомендовано лишити свої будинки. Втім, за словами представників місцевих рятувальних служб, послухалися лише 10-15 відсотків мешканців округу.