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    Трагедія у Санта-Барбарі: із селевих потоків витягли 15 загиблих

    Постраждав регіон, де розташовані, в тому числі, будинки знаменитостей – між національним парком Лос Падрес та узбережжям Тихого океану
    Щонайменше, 15 осіб були знайдені мертвими у селевих потоках, що обрушилися напередодні в прибережному районі округу Санта-Барбари, штат Каліфорнія, США. Рятувальні операції продовжуються, повідомляє інформагентство Reuters. «Рятувальні команди, які застосовують, у тому числі, гелікоптери й собак, у середу продовжують пошук людей на
    • Сьогодні, 20:33
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    Постраждав регіон, де розташовані, в тому числі, будинки знаменитостей – між національним парком Лос Падрес та узбережжям Тихого океану

    Щонайменше, 15 осіб були знайдені мертвими у селевих потоках, що обрушилися напередодні в прибережному районі округу Санта-Барбари, штат Каліфорнія, США.

    Рятувальні операції продовжуються, повідомляє інформагентство Reuters.

    «Рятувальні команди, які застосовують, у тому числі, гелікоптери й собак, у середу продовжують пошук людей на схилах багатого району Санта-Барбара (штат Каліфорнія), що потрапили в пастку або загинули від селевих потоків, які спричинили загибель щонайменше 15 людей у прибережній зоні», - зазначається в повідомленні.

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    Трагедія у Санта-Барбарі: із селевих потоків витягли 15 загиблих
    Трагедія у Санта-Барбарі: із селевих потоків витягли 15 загиблих
    Трагедія у Санта-Барбарі: із селевих потоків витягли 15 загиблих
    Трагедія у Санта-Барбарі: із селевих потоків витягли 15 загиблих
    Трагедія у Санта-Барбарі: із селевих потоків витягли 15 загиблих

    При цьому уточнюється, що постраждав регіон, де розташовані, в тому числі, будинки знаменитостей – між національним парком Лос Падрес та узбережжям Тихого океану. Селеві потоки утворилися внаслідок злив, які розпочалися у вівторок, а також через знищення недавніми масштабними пожежами лісових насаджень на гірських схилах, які слугували природнім стримувачем можливої стихії. У результаті, дороги, будинки та вся інфраструктура були покриті товстим шаром бруду й уламків, а висока вода в річках затопила прилеглі території.

    В одному з місцевих каньйонів були врятовані близько 300 людей. Для цього рятувальникам на допомогу прийшли підрозділи берегової охорони США, які надали свої гелікоптери.

    Місцева влада попередила жителів завчасно про можливі наслідки стихії та розіслала розпорядження про обов'язкову евакуацію для 7 тис. мешканців, ще близько 23 тис. було рекомендовано лишити свої будинки. Втім, за словами представників місцевих рятувальних служб, послухалися лише 10-15 відсотків мешканців округу.

     

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