Трамп хоче провести військовий парад у Вашингтоні
- Сьогодні, 16:25
-
Розсилка
Американські військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві
Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп попросив Пентагон почати планувати грандіозний військовий парад. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційні особи.
Повідомляється, що Трамп довго публічно і конфіденційно роздумував про це, і прийняв остаточне рішення після того, як побачив військовий парад в Парижі, який був частиною святкувань на честь Дня взяття Бастилії.
«Я хочу, щоб був парад, як у Франції», - процитував слова Трампа один з чиновників на умовах анонімності.
У той же час, військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві.