Трамп хоче провести військовий парад у Вашингтоні

Американські військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп попросив Пентагон почати планувати грандіозний військовий парад. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційні особи. Повідомляється, що Трамп довго публічно і конфіденційно роздумував про це, і прийняв остаточне рішення після того, як побачив військовий парад в Парижі, який був



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американські військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп попросив Пентагон почати планувати грандіозний військовий парад. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційні особи.

Повідомляється, що Трамп довго публічно і конфіденційно роздумував про це, і прийняв остаточне рішення після того, як побачив військовий парад в Парижі, який був частиною святкувань на честь Дня взяття Бастилії.

«Я хочу, щоб був парад, як у Франції», - процитував слова Трампа один з чиновників на умовах анонімності.

У той же час, військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві.