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    Трамп хоче провести військовий парад у Вашингтоні

    Американські військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві
    Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп попросив Пентагон почати планувати грандіозний військовий парад. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційні особи. Повідомляється, що Трамп довго публічно і конфіденційно роздумував про це, і прийняв остаточне рішення після того, як побачив військовий парад в Парижі, який був
    • Сьогодні, 16:25
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    Американські військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві

    Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп попросив Пентагон почати планувати грандіозний військовий парад. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційні особи.

    Повідомляється, що Трамп довго публічно і конфіденційно роздумував про це, і прийняв остаточне рішення після того, як побачив військовий парад в Парижі, який був частиною святкувань на честь Дня взяття Бастилії.

    «Я хочу, щоб був парад, як у Франції», - процитував слова Трампа один з чиновників на умовах анонімності.

    У той же час, військові чиновники заявляють, що подібні накази не типові і вони не дешеві.

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