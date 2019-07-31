Трамп хоче укласти з Путіним угоду щодо озброєнь



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Президент США Дональд Трамп

США укладуть угоду з РФ у сфері контролю за озброєннями

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон укладе угоду з Москвою у сфері контролю за озброєннями. Про це йдеться у його інтерв'ю телеканалу C-Span.



Трамп в інтерв'ю заявив: «Я думаю, ми укладемо угоду з Росією, де у нас буде контроль над озброєннями, тому що ми додаємо наразі в неї те, що нам не потрібно».

Також Трамп додав, що Китай намагається наздогнати США, проте все одно відстає.



Раніше радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який закінчується на початку 2021 року, навряд чи буде продовжений. Він підкреслив, що договір спочатку був недосконалий, оскільки не регулює тактична ядерна зброя малої дальності і російські системи доставки боєзарядів.

Зазначимо, договір був підписаний Москвою і Вашингтоном у 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ