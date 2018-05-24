Трамп хоче ввести 25% мита на імпорт авто

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Дональд Трамп

Юридичною підставою для введення мита може стати закон про розширення торгівлі 1962 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення 25-відсоткового мита на імпорт автомобілів і запчастин для захисту американського автопрому.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Це питання віддано на опрацювання міністерству промисловості і торгівлі, повідомляє видання.

Глава мінпромторгу Вілбур Росс після зустрічі з президентом зробив заяву про те, що, за наявними відомостями, «протягом десятиліть імпорт з-за кордону руйнував американську автомобільну промисловість». Тепер міністерству належить відповісти на питання, чи може занепад цієї галузі послабити економіку США в цілому.

Повідомляється, що дослідження мінпромторгу може зайняти не менше 10 місяців.

Раніше Трамп в одній із записів у своєму твіттері пообіцяв «великих новин», яких так довго чекали працівники американського автопрому.

Юридичною підставою для введення мита може стати той же закон про розширення торгівлі 1962 року, який використовувався адміністрацією Трампа для введення мит на сталь і алюміній. Він дозволяє президенту встановлювати торговельні бар'єри для інших держав, якщо це відповідає інтересам національної безпеки США.