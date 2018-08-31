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    Трамп передумав підвищувати зарплати службовцям

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    Трамп передумав підвищувати зарплати службовцям

    За словами Трампа, це дозволить заощадити для бюджету Сполучених Штатів $25 млрд

    Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення скасувати підвищення заробітних плат для більшості федеральних службовців, яке планувалося з січня 2019 року.

    Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

    У своєму письмовому зверненні до лідерів обох палат конгресу Трамп пояснив своє рішення дефіцитом державного бюджету. «Ці альтернативні рішення з оплати праці істотно не вплинуть на нашу здатність залучати та утримувати кваліфіковану федеральну робочу силу», - вважає президент США.

    У листі Трамп зазначив, що подібні заходи дозволять заощадити для бюджету Сполучених Штатів $25 млрд.

    Відповідно до законів США, підвищення зарплат державних службовців на 2,1% відбувається автоматично на початку кожного року в тому випадку, якщо в попередньому році президентом і конгресом не було прийнято інше рішення. Таким чином, якщо законодавці підтримають рішення Трампа, то зарплати федеральних службовців у 2019 році проіндексовані не будуть.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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