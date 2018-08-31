Трамп передумав підвищувати зарплати службовцям



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За словами Трампа, це дозволить заощадити для бюджету Сполучених Штатів $25 млрд

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення скасувати підвищення заробітних плат для більшості федеральних службовців, яке планувалося з січня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У своєму письмовому зверненні до лідерів обох палат конгресу Трамп пояснив своє рішення дефіцитом державного бюджету. «Ці альтернативні рішення з оплати праці істотно не вплинуть на нашу здатність залучати та утримувати кваліфіковану федеральну робочу силу», - вважає президент США.

У листі Трамп зазначив, що подібні заходи дозволять заощадити для бюджету Сполучених Штатів $25 млрд.

Відповідно до законів США, підвищення зарплат державних службовців на 2,1% відбувається автоматично на початку кожного року в тому випадку, якщо в попередньому році президентом і конгресом не було прийнято інше рішення. Таким чином, якщо законодавці підтримають рішення Трампа, то зарплати федеральних службовців у 2019 році проіндексовані не будуть.

Джерело: Інтерфакс-Україна