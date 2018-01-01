Трамп поставив Росію в один ряд з режимами-ізгоями і терористами

Трамп закликав «модернізувати і перебудувати» ядерний арсенал США

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед конгресом з промовою «Про становище країни», заявив, що Китай і Росія кидають виклик інтересам і економіці США, нарівні з режимами-ізгоями і бойовиками терористичних угруповань. «У всьому світі ми стикаємося з режимами-ізгоями, терористичними групами і такими суперниками, як Китай і



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Дональд Трамп

Трамп закликав «модернізувати і перебудувати» ядерний арсенал США

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед конгресом з промовою «Про становище країни», заявив, що Китай і Росія кидають виклик інтересам і економіці США, нарівні з режимами-ізгоями і бойовиками терористичних угруповань.

«У всьому світі ми стикаємося з режимами-ізгоями, терористичними групами і такими суперниками, як Китай і Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці і нашим цінностям», - сказав Трамп.

Трамп закликав «модернізувати і перебудувати» ядерний арсенал США, щоб той міг «стримати будь-які акти агресії».

При цьому Трамп «сподівається на те, що ніколи не доведеться його застосовувати». Без'ядерний світ, на думку Трампа, поки недосяжний, але він не виключив, що «в майбутньому настане чарівний момент, коли країни світу об'єднаються, щоб ліквідувати ядерні озброєння».

Трамп закликав знищувати терористів, якщо потрібно - «затримувати і допитувати». Він назвав їх «ворожими комбатантами», на яких, на думку США, не поширюється Женевська конвенція про правила поводження з військовополоненими.

Трамп закликав Конгрес прийняти закон, що дозволяє надання допомоги тільки «друзям Америки». Зокрема, він нагадав, що США надають допомогу країнам, які в ООН голосували проти «суверенного права Америки» визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Він заявив, що США будуть і далі чинити максимальний тиск на КНДР, так як «самовдоволення і поступки тільки спонукають агресію і провокації». На думку президента США, ні в одній країні влади «не пригнічують свій народ з такою жорстокістю, як це робить диктатура в Північній Кореї».