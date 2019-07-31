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    Трамп приїде до Польщі на три дні

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    Дональд Трамп - Трамп приїде до Польщі на три дні
    Дональд Трамп

    1 вересня Трамп візьме участь в офіційних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни

    Президент США Дональд Трамп перебуватиме з візитом у Польщі з 31 серпня до 2 вересня.

    Про це на брифінгу повідомив міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський.

    «Триває робота над деталями цього візиту», - зазначив Коларський.

    Дональд Трамп прибуде до Польщі у зв’язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни та візьме участь у центральних урочистостях з нагоди цих роковин. Деталі про візит будуть відомі згодом. Про це також вирішує Білий Дім.

    Войцех Коларський нагадав, що Дональд Трамп, будучи у Польщі у 2017 році, у своїй промові, зокрема, сказав: «Ми сподіваємось, що такий виступ буде можливим і 1 вересня».

    Під час візиту відбудеться дев’ята зустріч Анджея Дуди з президентом Трампом.

    Джерело: Польське радіо

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