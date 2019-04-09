Трамп призначив нового директора Секретної служби США



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Джеймс Мюррей стане до нових обов'язків з травня цього року

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив директором Секретної служби Джеймса Мюррея, в. о. голови регіонального відділення Секретної служби у Вашингтоні.

Про це повідомили в Білому домі, передає Reuters.

У Білому домі заявили, що Мюррей розпочне виконання обов'язків голови Секретної служби з травня цього року.

Мюррей працював виконуючим обов'язки голови регіонального відділення Секретної служби у Вашингтоні з травня 2015 року.

Нагадаємо, раніше 8 квітня джерела в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити голову Секретної служби США Рендольфа Аллеса, що може бути пов'язано з нещодавнім інцидентом, коли громадянка Китаю зуміла незаконно проникнути на територію заміської резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.