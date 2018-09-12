  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп введе санкції за втручання у вибори

    • Розсилка
    Трамп введе санкції за втручання у вибори

    Трамп має намір підписати відповідний документ у середу, 12 вересня

    Президент США Дональд Трамп збирається підписати указ, що вводить санкції щодо іноземних осіб та організацій, які спробують втрутитися у вибори на території країни.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

    Американський президент має намір підписати відповідний документ у середу, 12 вересня. За словами джерел, рішення щодо його підписання Трамп прийняв на основі отриманих розвідданих.

    Нагадаємо: минулого тижня Конгрес США прийняв законопроект, що дозволяє вводити санкції проти осіб, іноземних держав чи організацій за кіберзлочини проти США.

    Мінфін США вже ввів санкції проти північнокорейських компаній і громадянина КНДР за проведення кібератак.

    Читайте також
    Мінфін США вибори санкції Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ