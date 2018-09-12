Трамп введе санкції за втручання у вибори
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Трамп має намір підписати відповідний документ у середу, 12 вересня
Президент США Дональд Трамп збирається підписати указ, що вводить санкції щодо іноземних осіб та організацій, які спробують втрутитися у вибори на території країни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Американський президент має намір підписати відповідний документ у середу, 12 вересня. За словами джерел, рішення щодо його підписання Трамп прийняв на основі отриманих розвідданих.
Нагадаємо: минулого тижня Конгрес США прийняв законопроект, що дозволяє вводити санкції проти осіб, іноземних держав чи організацій за кіберзлочини проти США.
Мінфін США вже ввів санкції проти північнокорейських компаній і громадянина КНДР за проведення кібератак.