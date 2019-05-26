Трамп заявив, що не боїться північнокорейських ракет



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Трамп заявив, що його не злякали пуски ракет в КНДР

Президент США довіряє обіцянкам Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив, що недавні запуски ракет Північною Кореєю не викликали у нього занепокоєння.

Американський президент зазначив у Twitter, що впевнений в тому, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин виконає дану йому обіцянку.

«КНДР вистрілила з якоїсь маленької зброї, це стривожило деяких моїх людей, але не мене», - зазначив Трамп.

Нагадаємо, Північна Корея заявила в п'ятницю, 24 травня, що ядерні переговори зі Сполученими Штатами ніколи не відновляться, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не відійде від односторонніх вимог щодо роззброєння.