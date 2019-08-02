Трамп зняв свого кандидата на пост глави розвідки США



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Дональд Трамп

Таке рішення було ухвалене із-за нібито «нечесного» відносини ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зняв свого кандидата на посаду директора Національної розвідки США Джона Реткліффа.

Про це Трамп написав в Twitter.

За його словами, таке рішення було ухвалене із-за нібито «нечесного» відносини ЗМІ.

«Недолугі мейнстрімні ЗМІ дуже нечесно поставилися до нашого чудового республіканського конгресмена Джона Реткліфф. Я пояснив Джону, яким нещасним буде його життя і сім'ї, якщо їм доведеться мати справу з цими людьми, місяцями терпіти наклеп», - написав він.

Американський лідер розповів, що після розмови Реткліфф вирішив залишитися в Конгресі. Він додав, що незабаром оголосить ім'я нового кандидата на посаду директора Національної розвідки США.