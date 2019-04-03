Три країни припинили імпортувати нафту із Ірану



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Внаслідок санкцій США експорт нафти Ірану із травня 2018 року скоротився на 1,5 млн. барелів на день

Всього вісім країн світу отримали від США згоду на продовження імпорту нафти Ірану

Спеціальний посланник США по питанням Ірану Браян Хук заявив, що три із восьми країн повністю відмовилися від імпорту іранської нафти.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дипломат не уточнив, про які країни йде мова.

Восьми країнам в листопаді 2018 року було надано дозвіл на продовження імпорту, не зважаючи на американські санкції. На сьогодні, як наголосив Браян Хук, Вашингтон веде переговори із трейдерами іранської нафти на фоні того, що 2 травня завершується відстрочка, надана восьми країнам.

За оцінками спецпосланника, внаслідок санкцій США експорт нафти Ірану із травня 2018 року скоротився на 1,5 млн. барелів на день. Як наслідок, Тегеран втратив до 10 млрд. доларів прибутку.

На сьогодні ціна на нафту марки Brent знаходиться біля позначки в майже 70 доларів за барель, що є рекордним показником із початку 2019 року. Але, як відзначив Браян Хук, ця ціна є меншою, ніж коли Вашингтон запроваджував перші санкції щодо Ірану. Тим самим ринок стабілізувався, що дає можливість Вашингтону посилити санкційний тиск на Тегеран.

Аналітики очікують, що американці і далі будуть згодні закривати очі на імпорт іранської нафти в КНР, Індію, Республіку Корея, Японію і Туреччину. Як наслідок, експорт іранської нафти буде триматися на позначці 1,1 млн. барелів на день.