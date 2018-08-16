Труба оголосив про старт роботи Держбюро розслідувань



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До роботи в Державному бюро розслідувань узялися перші 42 переможці конкурсу на посади в центральному апараті відомства

Роман Труба 16 серпня прийняв присягу держслужбовця у перших працівників ДБР

Директор ДБР Роман Труба планує запустити роботу свого відомства в повному обсязі восени нинішнього року.

До роботи в Державному бюро розслідувань приступили перші 42 переможця конкурсу на посади в центральному апараті відомства.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, який 16 серпня прийняв у них присягу держслужбовця.

За його словами, мова йде про фахівців підрозділів правового забезпечення, міжнародного співробітництва, зовнішніх комунікацій, режимно-секретної роботи та захисту інформації, внутрішнього аудиту, служби кадрів.

«Найближчим часом буде призначено сотні слідчих, які почнуть перші кримінальні розслідування. Крім того, зараз працює конкурсна комісія, яка проводить відбір на всі територіальні управління. Після закінчення цього відбору ми зможемо говорити про повноцінний початок роботи Державного бюро розслідувань», - повідомив Роман Труба.

Директор ДБР планує запустити роботу свого відомства в повному обсязі восени, але для цього знадобиться координація зусиль з іншими держорганами, перш за все з Кабінетом міністрів України.

Також Роман Труба зараз займається питанням приміщення для центрального апарату ДБР, яке повинно відповідати специфіці роботи цього органу, з огляду на проведення слідчих дій.

Верховна Рада прийняла закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування, а за прокуратурою залишиться функція нагляду. ДБР буде розслідувати злочини, скоєні вищими посадовими особами, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.