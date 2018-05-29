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    Трюдо: Канада та Естонія спільно підтримують Україну

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    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо - Трюдо: Канада та Естонія спільно підтримують Україну
    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

    Трюдо запевняє, що Канада дуже близька із Естонією у її підході та занепокоєнні стосовно Росії

    Своєю активною присутністю в Україні Канада та Естонія допомагають стримувати агресію Росії.

    Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час спільної прес-конференції із главою уряду Естонії Юрі Ратасом, повідомляє «Укрінформ».

    «Ми дуже близькі із Естонією у її підході та занепокоєнні стосовно Росії. Ми підтримуємо велику присутність в Україні, разом упевнюючись, що допомагаємо Україні протидіяти незаконному вторгненню та окупації Криму, а також втручанню на Донбасі», - сказав Трюдо.

    Він додав, що Канада також забезпечуватиме єдність НАТО у «російському питанні».

    «Ми із гордістю стоїмо пліч-о-пліч у Латвії та маємо своїх офіцерів у Естонії. Ми гарантуємо, що НАТО дотримуватиметься єдиної позиції стосовно занепокоєння щодо РФ й залишатиметься непохитним та сильним», - зазначив прем'єр-міністр Канади.

    Нагадаємо, в Україні Канада вже кілька років тренує українських військових в рамках операції Unifier.

    Напередодні канадські консерватори виступили за те, щоб федеральний уряд надав Україні канадське військове обладнання на суму 9,5 мільйонів доларів,

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