Туреччина і Нідерланди призначили послів один до одного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фоні протиріч із США Туреччина посилює відносини із країнами ЄС

МЗС Туреччини повідомило, що Анкара і Амстердам призначили послів один до одного. Даний крок прийнятий на основі домовленостей про нормалізацію відносин.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Взаємини між Туреччиною і Нідерландами погіршилися в лютому 2017 року. Тоді Амстердам заборонив турецьким політикам і урядовцям проводити агітацію серед представників турецької общини Нідерландів напередодні референдуму в квітні 2017 року щодо переходу від парламентської до президентської республіки в Туреччині.

Відповідне рішення уряд Марка Рютте прийняв на фоні виборів до парламенту Нідерландів для зменшення шансів націоналістичної Партії свободи Герта Вілдерса спекулювати на питанні мігрантів.

Проте на сьогодні Анкара активно намагається нормалізувати і посилити відносини із країнами ЄС на фоні загострення протиріч із США щодо долі американського пастора Ендрю Брансона і рішення Туреччини закупити російські системи ППО С-400.

Раніше повідомлялося, що колишній лідер партії GroenLinks Фемке Халсема стала першою в історії жінкою - міською головою Амстердама.