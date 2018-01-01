Туреччина розкритикувала наступ сирійської армії в провінції Ідліб

Анкара визнала, що наступ Дамаска не порушує домовленості щодо зон деескалації

Керівник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у вівторок про те, що армія Сирії, яка наносить удари по поміркованій опозиції в провінції Ідліб, тим самим підриває спроби досягнути політичне врегулювання громадянської війни в країні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому за словами Чавушоглу Дамаск виправдовує продовження



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Армія Сирії

Анкара визнала, що наступ Дамаска не порушує домовленості щодо зон деескалації

Керівник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у вівторок про те, що армія Сирії, яка наносить удари по поміркованій опозиції в провінції Ідліб, тим самим підриває спроби досягнути політичне врегулювання громадянської війни в країні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. При цьому за словами Чавушоглу Дамаск виправдовує продовження наступу тим, що тим самим наносить удари по угрупованню Джебхат Ан-Нусра.

Очільник турецького зовнішньополітичного відомства заявив про те, що сторони, які прийматимуть участь в конференції політичних сил Сирії в Сочі, не повинні займатися подібною практикою. Мова йде про з’їзд різних політичних сил Сирії, який запланований на кінець січня 2018 року, і підтримується РФ, Туреччиною і Іраном.

Хоча представники Анкари заявили, що вони уважно спостерігають за перебігом бойових дій в провінції Ідліб. Проте вони визнали, що захоплені сирійською армією нові території знаходяться далеко поза межами зон деескалації, про які було домовлено у 2017 році РФ, Туреччиною і Іраном. Анкара розгорнула підрозділи у провінції Ідліб, які ведуть моніторинг ситуації 60 км північніше від місць, де на сьогодні збройні сили офіційного Дамаску ведуть наступ.