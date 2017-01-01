Туреччина скликає лідерів мусульманських країн через плани США щодо Єрусалима

Очікується, що президент США Дональд Трамп, швидше за все, сьогодні, 6 грудня, визнає Єрусалим столицею Ізраїлю

Туреччина скликає на екстрене засідання лідерів країн «Організації ісламського співробітництва» через плани США щодо зміни статусу міста Єрусалим. Про це повідомляє Anadolu. У Стамбулі 13 грудня лідери мусульманських країн будуть обговорювати питання Єрусалима, зокрема, у зв'язку із заявами США про визнання міста столицею



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Єрусалим

Очікується, що президент США Дональд Трамп, швидше за все, сьогодні, 6 грудня, визнає Єрусалим столицею Ізраїлю

Туреччина скликає на екстрене засідання лідерів країн «Організації ісламського співробітництва» через плани США щодо зміни статусу міста Єрусалим.

Про це повідомляє Anadolu.

У Стамбулі 13 грудня лідери мусульманських країн будуть обговорювати питання Єрусалима, зокрема, у зв'язку із заявами США про визнання міста столицею Ізраїлю.

Як відомо, до «Організації ісламського співробітництва» входять 57 мусульманських держав по всьому світу.

Рішення про проведення позапланової зустрічі було прийнято після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив із лідерами Малайзії, Тунісу, Ірану, Катару, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.

Прес-секретар Ердогана заявив на прес-конференції в Анкарі, що США слід відмовитися від «серйозної помилки» щодо статусу Єрусалиму.

Очікується, що президент США Дональд Трамп, швидше за все, сьогодні, 6 грудня, визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що може розірвати зв'язки з Ізраїлем, якщо США визнають Єрусалим ізраїльською столицею.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив стурбованість Трампу щодо переведення посольства США в Єрусалим.

Міністр закордонних справ Німеччини попередив Білий дім, що визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю «підсилить» напруження у регіоні.

Доля Єрусалима - одне з найжорсткіших питань між Ізраїлем та палестинцями. Згідно з мирною угодою 1993 року, статус Єрусалима повинен був обговорюватися під час наступних етапів мирних переговорів.

Міжнародна спільнота не визнає суверенне право Ізраїлю на Єрусалим. Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим став столицею їхньої майбутньої держави.