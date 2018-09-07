Туреччина відкриє посольство в Парагваї



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Раніше посол Туреччини працював із Буенос-Айреса, а в Парагваї діяло лише два турецьких консульства

Влада Парагваю заявляє про те, що Туреччина вирішила відкрити посольство в даній країні. До цього посол Туреччини працював із Буенос-Айреса, а в Парагваї діяло лише два турецьких консульства. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На такий крок Анкара піде після заяви парагрвайського президента Маріо Абдо щодо відміни рішення про перенесення посольства в Ізраїлі із Тель-Авіву до Єрусалиму. У відповідь на це Ізраїль закрив своє посольство в Парагваї. Окрім США Парагвай і Гватемала перенесли в травні свої посольства в Єрусалим.

Паралельно із цим, як пише Reuters, Віце-президент США Майк Пенс закликав Маріо Абдо дотримуватися рішень попередньої президентської адміністрації в Парагваї. Саме Віце-президент США вважається одним із головних прихильників перенесення американського посольства із Тель-Авіву до Єрусалиму, що і привело до відповідного рішення Вашингтону.

На думку Майка Пенса попереднє рішення Асунсьйона щодо перенесення посольства до Єрусалиму було відображенням історичних відносин, які Парагвай підтримував як із США, так і із Ізраїлем. На сьогодні невідомо як саме Маріо Абдо, який був обраний 15 серпня 2018 року, відповів на цю заяву Віце-президента США.