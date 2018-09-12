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    Туреччина виявила в Україні вчителів-гюленістів і вимагає їх екстрадиції

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    Туреччина виявила в Україні вчителів-гюленістів і вимагає їх екстрадиції

    Влада Туреччини звинувачує проповідника Гюллена в організації держперевороту 2016 року

    Анкара вимагає від України екстрадиції п'ятьох турецьких вчителів, нібито пов'язаних з ісламським проповідником Феттулахом Гюлленом, якого влада Туреччини звинувачує в організації держперевороту 2016 року.

    Про це повідомив портал Vocal Europe на сторінці у Twitter.

    Зазначається, що адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернулася до української влади із закликом екстрадувати п'ятьох турецьких вчителів, пов'язаних з громадою Гюлена у Києві, до Туреччини.

    Повний перелік їх прізвищ не може бути публічно представлений у зв'язку з питаннями безпеки.

    Днями з Молдови вислали працівників ліцеїв, які Анкара пов'язує з Гюленом. Туреччина чинить тиск на країни з метою депортації людей, які, як вважають, пов'язані із навчальними закладами, які фінансуються Гюленом, рух якого Анкара оголосила терористичною організацією.

    Джерело: Європейська правда

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